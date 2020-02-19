القداس الاحتفالي باليوبيل الفضي والذهبي لأزواج عائلات رعية بيت لحم

بيت لحم – احتفلت رعية القديسة كاترينا في بيت لحم باليوبيل الفضي والذهبي لخمسة وعشرين زوجًا من عائلات الرعية خلال القداس الإلهي، الأحد ١٧ تشرين الثاني ٢٠١٩، الذي ترأسه المطران بولس ماركوتسو، النائب البطريركي للاتين في القدس وفلسطين، وعاونه الأب رامي عساكرية، كاهن الرعية، ومساعده الأب عماد كامل، والشماس فراس عبدربه. كما واحتفلت الرعية بعيد شفيعتها القديسة كاترينا الشهيدة.

خلال القداس الإلهي، قام الأزواج بتجديد الالتزامات الزوجية، التي تلوها يوم زفافهم في الكنيسة، معلنين استمرارية رسالتهم مع عائلاتهم. وقد قامت لجنة العائلات، والأخت رابحة والأب عماد بالتحضير لهذا الاحتفال.

وفي عظته، تحدث سيادة المطران عن القديسة كاترينا الشهيدة، حيث عُرفت القديسة بعلمها وفلسفتها خلال حياتها، فقد كانت تجادل الفلاسفة والعلماء في عصرها، وقادت الكثير منهم إلى الإيمان المسيحي. وقد كانت شهادتها شهادة استثنائية، حيث ان الرب يوكل أشخاص محددين لنقل رسالته. أما اليوم، فيقع على العائلات والأزواج ان ينقلوا شهادتهم بشكل يومي، فحياتهم هي شهادة ورسالة داخل العائلة والمجتمع.

اضاف سيادته مقتبسًا من الإنجيل “إياكم أن يضلكم أحد!” (متى ٢٤: ٤)، ففي عالم اليوم تقتحم الوسائل الرقمية وغيرها حياتنا محاولة تضليل الناس بشتى الطرق، ورسالة العائلة هنا أن تبقى متماسكة على صخرة الإنجيل والكنيسة.

تجمع المؤمنون مع العائلات المحتفلة بعد القداس الإلهي، حيث قدم كاهن الرعية هدايا رمزية باللونين الفضي والذهبي للأزواج.

مكتب اعلام البطريركية اللاتينية